Edwin Evers, die een jaar geleden afscheid nam van zijn ochtendshow Evers Staat Op op Radio 538, keert binnenkort tijdelijk terug op de radio. De dj zal van 16 tot en met 20 december elke dag van 14.00 tot 16.00 uur te horen zijn op Radio 10, waarvoor hij de presentatie van de Top 4000 zal verzorgen.

Evers werd eind november door Gerard Ekdom gevraagd om deel uit te maken van het presentatieteam van de jaarlijkse hitlijst, die sinds 4 december op Radio 10 te horen is en tot en met 24 december wordt uitgezonden.



In Ekdoms show liet Evers vrijdagochtend weten dit wel te willen doen. "Ik vind het een leuk en spontaan idee", zegt hij. "Ik heb de Top 4000 de afgelopen jaren al gevolgd en ik heb wel iets met een hitlijst waarin zo'n beetje alle gave pophits van de afgelopen vijftig jaar te horen zijn.

Naast Evers zijn onder anderen Jeroen Nieuwenhuize en Edwin Diergaarde als presentator van de Top 4000 te horen.

Evers begon op 1 januari 1998 met Evers Staat Op bij 3FM. Vanaf 2000 was het programma bij Radio 538 te horen. Daarna wilde hij zich meer gaan bezighouden met zijn eigen band en het schrijven van muziek.

Bij het aankondigen van zijn afscheid benadrukte Evers al dat hij de radiowereld niet helemaal achter zich liet. "De kans dat ik terugkom, is 120 procent. Dit is dan ook geen afscheid, maar een restart met een kleine tussenpauze." In de tussentijd was Evers wel eenmalig te horen als invaller bij Veronica Inside.