Radiozender 3FM zendt vrijdagochtend het geluid van de kerstfilm Home Alone uit. De film is vanaf 7.00 uur in z'n geheel te beluisteren, voorzien van audiodescriptie door dj Sander Hoogendoorn.

Hoogendoorn zette een actie op via Serious Request: de Lifeline, uit onvrede over het feit dat Home Alone dit jaar niet op de Nederlandse televisie te zien is. Voor iedere vijf euro die werd gedoneerd, zou 3FM één minuut uitzenden.

Home Alone gaat over een jongetje, gespeeld door Macaulay Culkin, dat per ongeluk door z'n ouders alleen thuis wordt achtergelaten. Tijdens de kerstdagen proberen twee inbrekers zijn huis binnen te komen, maar de knul blijkt inventiever dan de criminelen kunnen voorzien.

3FM zendt Home Alone integraal uit, uitsluitend onderbroken door nieuwsuitzendingen ieder half uur.