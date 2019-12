Orlando heeft een contract ondertekend met Amazon Studio's. De acteur gaat samen met de studio film- en televisieprojecten produceren, meldt Deadline donderdag.

"Ik heb enorm genoten van mijn samenwerking met Jennifer Salke, het hoofd van Amazon Studio's, en haar team", aldus Bloom. "Ik zie ernaar uit om die relatie uit te breiden met deze nieuwe en spannende productiedeal."

Bloom is op dit moment te zien in Amazon's noir-fantasyserie Carnival Row. Model Cara Delevingne speelt een grote rol in die serie.

"Orlando is een fantastisch creatief talent en samenwerkingspartner voor ons allen bij Amazon Studio's", reageert Salke op de samenwerking met Bloom. " We zijn verheugd om met hem samen te blijven werken, niet alleen aan Carnival Row maar ook aan toekomstige projecten voor onze klanten."

Bloom is vooral bekend van de Lord of the Rings trilogie en zijn rol als Will Turner in de Pirates of the Caribbean films.