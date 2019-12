Oud-zwemster Inge de Bruijn gaat vanaf februari het nieuwe lifestyleprogramma Nederland Ontdekt presenteren, maakt RTL 4 donderdag bekend.

In het programma besteedt De Bruijn aandacht aan nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van thema's als reizen en gezondheid. Ze reist daarvoor af naar de mooiste plekken in binnen- en buitenland. Zo brengt ze in de eerste aflevering een bezoek aan Drenthe.

De Bruijn won viermaal olympisch goud en stopte in 2007 met haar carrière als wedstrijdzwemster.

Ze verscheen daarna meerdere keren op televisie, in onder meer Dancing with the Stars en Let's Dance. In 2017 verscheen ze in het datingprogramma Adam Zkt. Eva VIPS.