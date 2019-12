Davina Michelle en Trijntje Oosterhuis vullen twee plekken in de vijfkoppige jury van de nieuwe zangwedstrijd We Want More op SBS6 in.

"Dit is geen talentenjacht", wil Davina Michelle - wier volledige naam Michelle Hoogendoorn is - allereerst benadrukken in gesprek met NU.nl. "Ook voor mij is het iets compleet nieuws. Mensen gaan er in dit programma niet vandoor met een platencontract, maar winnen een prijs van 100.000 euro. Daar mogen ze mee doen wat ze willen."

De zangeres, die in 2016 zelf meedeed aan Idols maar pas doorbrak met een filmpje op YouTube, hecht waarde aan die vrijheid. "Achteraf gezien ben ik blij dat ik snel afviel bij Idols", aldus Davina Michelle. "Als je bij zulke programma's wint, zit je vast aan een contract. Dat is best streng. Je gaat een carrière opbouwen en moet daarbij in een bepaald plaatje passen."

"Bij We Want More gaat het echt alleen om je performance. Het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe je eruit ziet of in welk genre je zing. Als je maar goed bent."

"En over die 100.000 euro", vervolgt Hoogendoorn. "Ik denk eerlijk gezegd dat je met geld meer geld kan maken. Dus dan kun je een album gaan opnemen, een videoclip maken, of bij wijze van spreken een reis naar Nashville maken voor meer inspiratie. Maar als je buschauffeur wil blijven en een nieuwe sportauto koopt, kan dat natuurlijk ook."

'Zelf heb ik het meest verstand van popmuziek'

Aan de zangwedstrijd kunnen artiesten vanuit allerlei genres meedoen: opera, fado, gospel, pop, soul en jazz. De juryleden kunnen tijdens een optreden van een kandidaat of groep het hele nummer lang stemmen, maar hun stem ook weer intrekken.

"Zelf heb ik het meest verstand van popmuziek", vertelt Davina Michelle. "Andere muziekstijlen zijn misschien wat lastiger. Iedere zanger kan natuurlijk wel horen of een operastem bijvoorbeeld fijn klinkt, maar ik ben intussen ook blij dat de jury divers genoeg is om daar een goed oordeel over te vellen."

De zangwedstrijd komt in het voorjaar op televisie, de auditierondes van We Want More lopen nog tot 15 januari 2020. De overige juryleden en de presentatoren worden later bekendgemaakt.