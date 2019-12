Dj Rámon Verkoeijen is voorlopig niet op 3FM te horen. Hij heeft vanwege persoonlijke omstandigheden een rustperiode ingelast. Verkoeijen ontbreekt door het besluit ook tijdens de goededoelenactie Serious Request The Lifeline. Dat meldt 3FM woensdag op de website.

Verkoeijen ontbrak al een tijdje bij de uitzendingen van het middagprogramma Mark+Rámon dat hij samen met Mark van der Molen maakt. Die laatste blijft dat nu alleen doen. Medio augustus overleed de moeder van Verkoeijen en was hij ook al twee weken niet te horen op 3FM.

Eind september verlengden Van der Molen en Verkoeijen hun contract bij 3FM met tweeënhalf jaar.

Van der Molen en Verkoeijen zouden samen deelnemen aan wandeletappes van de 3FM-actie Serious Request: The Lifeline die in de week voor Kerst plaatsvindt. Van der Molen gaat nu lopen met Jorien Renkema, die bij de eerste editie in 2018 ook al meedeed. Ook Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman doen mee.