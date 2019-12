In de eerste Nederlandse versie van de datingshow De Bachelorette gaan vrijgezelle mannen strijden om de liefde van Gaby Blaaser. De actrice en influencer zal binnenkort naar een locatie in het buitenland vertrekken voor de opnames van de show, die eerder werd gemaakt in onder meer Amerika en Australië.

"Ik kan niet wachten om dit waanzinnige datingavontuur voor de volle 100 procent aan te gaan", laat de 33-jarige Blaaser weten, die toevoegt dat het programma "op het juiste moment" komt omdat ze al een tijd op zoek is naar een relatie.

"Alleen is het me in het dagelijks leven nog niet gelukt om 'hem' te vinden. Toen ik werd gevraagd voor deze show was ik gelijk enthousiast."

De actrice, onder meer bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden en SpangaS, zal naar eigen zeggen een "andere Gaby laten zien dan mensen op bijvoorbeeld haar social media-kanalen zien".

"Dat is slechts één kant van mij. Ik sta zelfverzekerd in mijn schoenen, ben zelfstandig, kritisch maar realistisch en vind het enorm leuk om juist dié mannen te gaan ontmoeten die ik in mijn dagelijks leven, tot nu toe, niet tegenkom. Ik kan niet wachten om het vliegtuig in te stappen, de romantiek tegemoet!"



De opnames vinden binnenkort plaats op een locatie in het buitenland en het datingprogramma, waarin Blaaser op date zal gaan met de kandidaten en in elke aflevering afscheid neemt van mannen die het minst goed bij haar passen, is vanaf het voorjaar te zien via Videoland. RTL heeft momenteel een oproep online staan waar vrijgezelle mannen zich kunnen aanmelden.

De Bachelor, waarin twintig vrouwen een mannelijke vrijgezel leren kennen, was begin 2018 voor het laatst op de Nederlandse televisie te zien.

Blaaser had eerder relaties met Jim Bakkum, dj Quintino en Temptation Island-verleider Jaimy Dorenbosch.