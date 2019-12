Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Professors op Pad

19.40 - 20.25 uur op NPO2

Pieter van Vollenhoven weet niet alleen alles van risicomanagement, de echtgenoot van prinses Margriet is ook een amateurfotograaf.

Reportage: Karim Pakt Zijn Kans

17.15 - 17.45 uur op NPO2

In groep 8 kreeg de toen twaalfjarige Karim Amghar vmbo-kaderadvies, ondanks zijn Cito-score, die havo uitwees. Hij belandde op de mavo om vervolgens vast te lopen op het mbo. Karim, inmiddels zelf docent, gaat op zoek naar de gesteldheid van de kansen van leerlingen met veel potentie maar weinig middelen.

Wetenschapsprogramma: De Kennis van Nu Special

21.05 - 22.00 uur op NPO2

De Kennis van Nu bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd met een special. Met terugblikken, een vooruitblik en het afscheid van Diederik Jekel.

Film: Pacific Rim

20.30 - 23.00 uur op SBS9

Als monsterlijke wezens uit de zee oprijzen, breekt een oorlog uit die aan miljoenen mensen het leven kost. En dat niet alleen, ook alle middelen van bestaan dreigen vernietigd te worden.

Trailer Pacific Rim

Film: Surviving Christmas

20.30 - 22.30 uur op Spike

Als Drew Latham (Ben Affleck) gedumpt wordt door zijn vriendin lijkt het erop dat hij de kerstdagen in zijn eentje moet doorbrengen. Op advies van zijn therapeut gaat hij terug naar het huis waar hij is opgegroeid. Drew besluit om het gezin, dat nu in het huis woont, een groot geldbedrag te betalen als ze tijdens de kerst willen doen alsof ze zijn familie zijn.

