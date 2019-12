Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Salvage Hunters

20.30 - 21.30 uur op Discovery

Drew Pitchard gaat items van over de grens aanbieden, en hij begint daarmee met spullen uit Frankrijk. 'Iedereen die niet in Frankrijk woont, wil een stukje Frankrijk', meent Drew.

Misdaadserie: FBI

21.25 - 22.25 uur op Veronica

New York wordt opgeschrikt door een sluipschutter, die met militaire precisie drie mensen neerschiet. Detective Bell en detective Zidan proberen aan de hand van de slachtoffers een motief of verband te vinden, maar het antwoord ligt niet bij de slachtoffers.

Documentaire: Het Uur van de Wolf: Harvey Weinstein - Untouchable

23.00 - 00.35 op NPO2

Hij was decennialang de koning van Hollywood: filmproducent Harvey Weinstein. Totdat hij in 2017 door tientallen vrouwen beschuldigd werd van intimidatie, chantage, aanranding en verkrachting. Hoe kon hij zo lang zijn gang gaan? Maakt succes dan echt onschendbaar?

Juridisch programma: Mr. Frank Visser Rijdt Visite

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Huub en zijn zus Bianca uit Ittervoort zijn gek op televisiekijken en daarom hebben ze twee schotels op hun dak gezet. Hiermee zouden ze honderden zenders moeten ontvangen, maar het signaal valt wel door de bomen tegenover hun appartement. De bomen moeten weg, maar dat is niet zo eenvoudig.

Film: Bridget Jones' Baby

20.30 - 23.00 uur op Net5

Voor een keer heeft Bridget (Renée Zwelleger) alles onder controle. Maar dan ontmoet ze Jack (Patrick Dempsey), de minnaar die alles is wat Mark (Colin Firth) niet is. Wanneer ze zwanger raakt is er slechts één probleem: ze kan niet met zekerheid zeggen wie van de twee de vader is.

Bridget Jones' Baby - Trailer

