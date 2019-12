Erik de Zwart heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de contractbesprekingen tussen Jan Slagter en weerman Piet Paulusma. Dat zei Slagter woensdag op Radio 1.

Volgens de Omroep Max-baas nam De Zwart de rol van manager over, nadat Paulusma's manager eerder dit jaar kwam te overlijden.

"Het is altijd moeilijk voor een presentator om over geld te praten", zei Slagter in het programma Smaakmakers op NPO Radio 1. "Uiteindelijk is Erik de Zwart, 'Mister Top-40', naar mij toe gekomen en zei hij: 'Joh, ik ken Piet goed. Kunnen wij niet snel een deal maken?' En binnen drie weken was het rond."

Slagter en Paulusma waren al lange tijd in gesprek over een mogelijke aanstelling bij Omroep Max, nadat de bekende weerman begin 2019 te horen kreeg dat zijn contract bij SBS6 niet zou worden verlengd.

Paulusma vanaf volgend jaar te zien

Paulusma is vanaf volgend jaar te zien bij Omroep MAX. Hij gaat in het programma Tijd voor MAX het weer presenteren. Op dagen dat dit programma niet wordt uitgezonden, krijgt Paulusma op de vooravond alsnog tijd voor het weerbericht.

Ook zal Piets Weer elke werkdag rond 12.30 uur op de radio te horen zijn bij MAX op NPO Radio 5: van maandag tot en met donderdag in Haandrikman! en op vrijdagen in TinekeShow.