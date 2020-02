Matthijs van Nieuwkerk stopt na veertien jaar met de presentatie van De Wereld Draait Door (DWDD). Dat meldt BNNVARA woensdag. De laatste uitzending is op 27 maart.

Van Nieuwkerk heeft wel voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA en gaat vanaf januari 2021 een reeks avondprogramma's maken voor NPO1. De omroep is bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma dat op het tijdslot van DWDD zal worden uitgezonden.

"DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen", zegt Van Nieuwkerk in een persbericht van BNNVARA. "We hebben in die dagelijkse drie kwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien. Ik hijs de zeilen."

Van Nieuwkerk was in 2005 voor het eerst te zien met De Wereld Draait Door, waarin hij in het gezelschap van een tafelheer of -dame diverse gasten interviewt over actualiteiten. De talkshow was een voortzetting van het minder succesvolle programma TV3, wat Van Nieuwkerk samen met Hadassah de Boer presenteerde.

De eerste uitzending van DWDD was op 10 oktober 2005, dat tot 2010 werd opgenomen in Studio Plantage in Amsterdam. Aanvankelijk wisselde Van Nieuwkerk de presentatie af met Francisco van Jole, die zich eind 2005 terugtrok.

Begin 2006 voegde Claudia de Breij zich bij het presentatieteam en was ze elke maandag te zien in de talkshow, omdat Van Nieuwkerk diezelfde avond ook het liveprogramma Holland Sport presenteerde. De cabaretière vertrok in 2008 bij het programma. Verschillende presentatoren waren vervolgens op de maandag te zien, onder wie Menno Bentveld.

In 2014 verhuisde het programma van NPO3 naar NPO1 en het uitzendtijdstip werd gewijzigd van 19.30 naar 19.00 uur. Bekende onderdelen uit DWDD zijn LuckyTV, het muziekoptreden en De TV Draait Door, waarin opvallende en grappige televisiefragmenten worden getoond.

Het programma viel meerdere malen in de prijzen. In 2007 won het de Gouden Televizier-Ring en in 2011 de Zilveren Nipkowschijf.