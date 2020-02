Matthijs van Nieuwkerk stopt na veertien jaar met de presentatie van De Wereld Draait Door (DWDD), meldt BNNVARA woensdag. De laatste uitzending is op 27 maart.

Van Nieuwkerk heeft wel voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA en gaat vanaf januari 2021 een reeks avondprogramma's maken voor NPO1. De omroep is bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma dat op het tijdslot van DWDD zal worden uitgezonden.

"DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen", zegt Van Nieuwkerk in een persbericht van BNNVARA. "We hebben in die dagelijkse drie kwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor elkaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien. Ik hijs de zeilen."

Geen overstap naar RTL

Kenners speculeerden de afgelopen maanden over een overstap van Van Nieuwkerk naar een commerciële zender als RTL. In een interview met het AD laat de presentator weten dat hij zo'n wissel inderdaad overwoog.

"Het gras is groen aan de andere kant van de heuvels en er werken ook daar zeer inspirerende mensen. Maar ik kreeg een plannetje voor een zaterdagavondprogramma en ik denk dat de ingrediënten en smaken die ik daarbij wil gebruiken vooral bij de publieke omroep passen."

Daarnaast laat Van Nieuwkerk aan de krant weten dat hij niet langer elke dag een liveshow wilde maken en dat hij nu over meer vrije tijd zal beschikken. "Dat is ook kapitaal. Geld is trouwens voor mij nooit de belangrijkste reden geweest bij de keuze voor werk. Als ik een goudzoeker was geweest, werkte ik al zeker tien jaar bij de commerciële omroep." Overigens stopt de presentator ook met College Tour, dat hij sinds mei 2019 presenteert. Eerder was de presentatie in handen van Twan Huys.

De discussie over zijn salaris heeft Van Nieuwkerk naar eigen zeggen altijd met veel zelfvertrouwen gevolgd. "Ik heb me er nooit voor geschaamd en ben er werkelijk nooit verlegen over geweest: als je meer dan gemiddeld werkt, meer dan gemiddeld succes hebt en meer dan gemiddeld voor een zender betekent, mag je meer dan gemiddeld verdienen."

Van Nieuwkerk deelde presentatie aanvankelijk

Van Nieuwkerk was in 2005 voor het eerst te zien als presentator van De Wereld Draait Door, waarin hij in het bijzijn van een tafelheer of -dame met diverse gasten actualiteiten bespreekt. De talkshow was een voortzetting van het minder succesvolle programma TV3, dat Van Nieuwkerk samen met Hadassah de Boer presenteerde.

De eerste uitzending van DWDD was op 10 oktober 2005. Het programma werd tot 2010 opgenomen in Studio Plantage in Amsterdam. Aanvankelijk wisselde Van Nieuwkerk de presentatie af met Francisco van Jole, die zich eind 2005 terugtrok.

Begin 2006 voegde Claudia de Breij zich bij het presentatieteam en was ze elke maandag te zien in de talkshow, omdat Van Nieuwkerk diezelfde avond ook het liveprogramma Holland Sport presenteerde. De cabaretière vertrok in 2008 bij het programma. Verschillende presentatoren waren vervolgens op de maandag te zien, onder wie Menno Bentveld.

In 2014 verhuisde het programma van NPO3 naar NPO1 en werd de start van de talkshow vervroegd van 19.30 naar 19.00 uur. Bekende onderdelen van DWDD zijn LuckyTV, de muziekoptredens en De TV Draait Door, waarin opvallende en grappige televisiefragmenten worden getoond.

Het programma viel meerdere malen in de prijzen. In 2007 won de talkshow de Gouden Televizier-Ring en in 2011 de Zilveren Nipkowschijf.