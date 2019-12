Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaireserie: My Crazy Rich Asian Wedding

20.30-23.30 uur op RTL Z

De stellen uit My Crazy Rich Asian Wedding zijn pas tevreden als een jurk door minstens een Vera Wang is gemaakt. In drie afleveringen zien we stellen uit Singapore elkaar het jawoord geven in een bijzondere, maar onbetaalbare omgeving.



Amusement: De 25 meest grappige TV-Momenten van 2019

20.30-22.30 uur op SBS6

Op televisie valt genoeg te lachen. Zoals Maarten Spanjer die een grap uithaalt met Matthijs van Nieuwkerk of de gekke uitspraken van Martien Meiland. In dit programma zijn de 25 meest grappige momenten van 2019 op een rijtje gezet.

Film: A Gift to Remember

20.30-22.25 uur op RTL 8

Darcy (Alie Liebert) veroorzaakt een verkeersongeluk waarbij een man geheugenverlies oploopt. Zij ontfermt zich over zijn huisdier en helpt hem met zijn herstel. Maar dan wordt ze verliefd. Wil ze nog wel dat zijn geheugen terugkeert?

Reportage: Jimmy and the Giant Supermarket

21.00-22.00 uur op 24Kitchen

Wat als er een smakelijk en betaalbaar alternatief zou komen voor al het vlees dat we eten? Worden we dan wel enthousiast over nepvlees? In Jimmy and the Giant Supermarket wordt het onderzocht.

Documentaire: 3Doc: Mijn seks is stuk

22.00-22.45 uur op NPO3

De seks van Lize Korpershoek is 'stuk'. Daarom gaat ze op onderzoek uit: hoe krijgt ze weer zin in seks? En waarom vindt iedereen seks zo belangrijk?

