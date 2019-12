Robert Bas, de NOS-journalist die in oktober door de rechtbank van Rotterdam gegijzeld werd, stopt volgend jaar met zijn werkzaamheden. In een interview met Villamedia (€) vertelt hij dat hij met zijn vrouw in het buitenland gaat wonen.

Bas werd in oktober door de rechter-commissaris in gijzeling genomen omdat hij als getuige weigerde antwoorden te geven in een strafzaak die draait om de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. Bas beriep zich daarbij op zijn verschoningsrecht als journalist, omdat anders zijn bron en hijzelf gevaar zouden lopen.

De journalist zegt klaar te zijn met de maatregelen van de staat en de agressie die hij tegenkomt tijdens het uitvoeren van zijn werk op straat. Zo zegt hij vaker het slachtoffer te worden van "bedreigingen, bespugingen en scheldpartijen".

"De straatterreur en de staatsterreur, zoals ik het altijd maar noem, maken het werk wel minder leuk. En de journalistiek beheerst 24 uur per dag mijn leven - ik sta altijd stand-by. Dat is intensief", legt hij zijn beslissing om te stoppen uit. "Binnenkort word ik 54; dan ga je het toch merken als je weer de hele dag achter zo'n demonstratie hebt aangelopen."

Bas verlaat Nederland volgend jaar voorlopig. "Ik ga met mijn vrouw in Transsylvanië wonen. Ik wil het eerste jaar niets doen, behalve een paar projecten met zwerfhonden en de opvang van kinderen."

Bas was sinds 2002 als onderzoeksjournalist werkzaam bij de NOS. Daarvoor werkte hij voor het AD en ANP.