Ryanne van Dorst laat zich leiden door emoties tijdens de opnames van Nachtdieren. Het programma waarvan ze onlangs een tweede seizoen opnam om de verhalen van mensen die 's nachts leven te vertellen, dwingt de presentatrice om haar gevoelens boven ratio te zetten.

"In de nacht ben ik veel meer emotioneel en minder rationeel", legt ze uit in gesprek met NU.nl. "Dat is gaaf, want dat is juist hoe ik mijn leven wil leiden."

In Nachtdieren gaat Van Dorst gedurende de nacht op pad met een cameraploeg, op zoek naar de verhalen van mensen die dan op straat te vinden zijn. De presentatrice probeert erachter te komen wat de drijfveren zijn van de personen die ze in de nacht aantreft.

Volgens de presentatrice heeft elke stad of gebied een eigen vibe in de nacht. Voor het nieuwe seizoen gaat ze de straat op in Utrecht, Den Haag, Nijmegen, Arnhem, Zuid-Limburg, Zeeland en Groningen.

Ze hoefde niet lang na te denken over een vervolg op het eerste seizoen. "Ik heb er heel even over getwijfeld, maar het eerste seizoen was zo goed bevallen. Het is zo te gek, het voelde alsof ik in een schoen stapte die naar mij gevormd was."

Ze was dan ook niet bang om in herhaling te vallen. "Het gaat niet over mij. Het gaat om de mensen die een verhaal hebben. De enige overeenkomst is dat ze allemaal 's nachts wakker zijn. Als je zou willen, zou je dit programma nog honderd jaar kunnen maken met verschillende verhalen."

'We stappen nu zelfverzekerder op mensen af'

Van Dorst stelt dat de opnames van de tweede reeks ook soepeler zijn verlopen. "Ik denk dat iedereen in het team nu beter wist waar we mee bezig zijn. Met het benaderen van mensen zijn we ook minder voorzichtig geworden. We stappen nu zelfverzekerder op ze af."

Daarbij komt dat mensen makkelijker meewerken, omdat ze bekend zijn met het concept van het programma. "We worden op straat zelf ook benaderd. Mensen nodigen je dan weer uit, omdat ze een leuke plek of een interessant persoon kennen om bij te filmen. Je laat je leiden door de inwoners van een regio. In die zin wordt het maken van het programma makkelijker, terwijl het toch oprecht blijft."

'Het is alsof je 's nachts je masker niet hoeft te dragen'

Toch verbaast Van Dorst zich regelmatig over de openheid van de mensen die ze in het holst van de nacht te spreken krijgt. "In Utrecht vroeg ik een vrouw waarom ze nog wakker was. Zij stortte zomaar haar hele levensverhaal over me uit, over verslaving en jarenlang misbruik. Het was een heftig verhaal dat hard binnenkwam."

Van Dorst zegt dankbaar te zijn voor mensen die hun verhaal aan haar durven doen. "Het is toch fijn dat mensen me vertrouwen en dat op camera willen vertellen. Dat is nogal wat! Ook dat is 's nachts intenser en emotioneler. Het is alsof je je masker of harnas niet hoeft te dragen."

"In de nacht heb ik altijd het idee dat ik niet afgeleid word door de drukte van het dagelijks bestaan of niet in de gaten gehouden word. Zonder die afleiding kun je ook veel beter naar anderen luisteren. Je praat eerlijker en opener en daar komen memorabele dingen uit. Het is een enorm avontuur. Carpe noctem! (Latijn voor: pluk de nacht, red.)"

Nachtdieren is vanaf 7 januari elke dinsdag om 22.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.