Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Woonprogramma: Droomhuis gezocht

21.25 - 22.15 uur op NPO1

In deze special zien we niet hoe en waarom een huis wordt gekozen, maar wat er gebeurt nadat de keuze is gemaakt. Hoe worden deze paleisjes bewoond door de nieuwe bewoners?

Dit is er verder in december te zien op televisie.

Documentaire: 2Doc - Heb je kinderen?

20.25 - 22.00 uur op NPO2

De 49-jarige Inés had een kinderwens die nooit in vervulling is gegaan. Hoe accepteer je dat je geen kinderen kunt krijgen in een wereld waarin inmiddels alles medisch mogelijk lijkt?

Woonprogramma: Voor Hetzelfde Geld

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

Marcel en Colinda wonen met veel plezier in een huurwoning in Hoofddorp, onder het vliegtuigverkeer van Schiphol. Nu ze de kans krijgen om de woning te kopen, willen ze weten wat ze voor hetzelfde geld in de provincie kunnen aanschaffen.

Dit zijn de tien beste series die nu op Netflix staan.

Film: La La Land

20.30 - 23.05 uur op Net5

Mia (Emma Stone) droomt ervan om actrice te worden in Hollywood. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling) droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt hen samen.

Bekijk hier de trailer van La La Land

Deze films en series staan vanaf december op Netflix.

Film: The Great Gatsby

23.05 - 01.45 uur op Net5

Beginnende schrijver Nick (Tobey Maquire) verruilt in het voorjaar van 1922 de Amerikaanse provincie voor New York. Hij raakt verzeild in de fascinerende wereld van de superrijken, vol illusies, liefde en bedrog.

146 Bekijk de trailer van The Great Gatsby (2013)

Dit zijn de tien beste films die nu op Netflix staan.