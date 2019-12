Piet Paulusma gaat als weerman aan de slag bij de publieke omroep. Paulusma, die onlangs te horen kreeg dat zijn contract bij SBS niet wordt verlengd, gaat het weerbericht presenteren bij Omroep MAX.

De NPO maakt maandag bekend dat Paulusma vanaf volgend jaar te zien is bij Omroep MAX. Hij gaat in het programma Tijd voor MAX het weer presenteren. Op dagen dat dit programma niet wordt uitgezonden, krijgt Paulusma op de vooravond alsnog tijd voor het weerbericht.

Ook zal Piets Weer elke werkdag rond 12.30 uur te horen op de radio te horen zijn bij MAX op NPO Radio 5: van maandag tot en met donderdag in Haandrikman! en op vrijdagen in TinekeShow.

"Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk bij MAX", vertelt Paulusma. "Mijn hart ligt bij het brengen van het weer, dat ik dit landelijk op radio én tv kan blijven doen, bij een omroep waar ik mij nu al thuis voel, is geweldig!"

MAX-directeur Jan Slagter is verheugd met de komst van de nieuwe weerman. "Piet is een fenomeen, iedereen kent hem en houdt van hem. Hij is helemaal op zijn plaats hier bij Omroep MAX."

Onderhandelingen Slagter en MAX duren al maanden

De onderhandelingen tussen Paulusma en Omroep MAX duurden maanden. Jan Slagter, de baas van de omroep, zei in april nog dat de salariseisen van Paulusma en het geld dat de omroep ter beschikking heeft te ver uit elkaar lagen. Paulusma zelf ontkende onlangs nog aan tafel bij Jeroen Pauw dat de overstap rond was.

Paulusma presenteerde 23 jaar lang Piets Weerbericht bij SBS. Eerder dit jaar kreeg hij te horen dat zijn dienstverband bij de zender ten einde loopt. Op 30 december presenteert hij er het weerbericht voor het laatst.