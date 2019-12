Ilse Warringa zal te zien zijn in het NTR-programma Nieuw Zeer. Een woordvoerder van de NPO maakt maandag bekend dat de actrice, bekend van haar rol als juf Ank in De Luizenmoeder, door middel van sketches hedendaagse thema's gaat bespreken.

Het programma, bedacht en geregisseerd door Niek Barendsen, zal worden uitgezonden op de zondagavond op NPO3. De show wordt ontwikkeld door de NTR. Suzanne Kunzeler, de netmanager van NPO3, vertelt dat het programma "de pijn in de maatschappij op allerlei fronten" aan de kaak stelt. "Het gaat over dingen die we niet durven uit te spreken naar elkaar", aldus Kunzeler.

Naast Ilse Warringa heeft Nieuw Zeer een uitgebreide cast: zo zullen onder andere Tsjitske Reidinga, Pierre Bokma, Ellen Pieters, Frank Lammers, Elise Schaap,

Anniek Pheifer, Nazmiye Oral, Roos van Erkel, Michiel Nooter, Oussama Ahammoud, Hein van der Heijden, Rick-Paul van Mulligen, Daniel Kolff, Bracha van Doesburg, Beppie Melissen, Daniel Cornelissen, Sarah Bannier, Beppie Melissen, Hans Leendertse, Stefan Stasse en Loek Peters in het nieuwe programma te zien zijn.

NPO3 is van plan om minder verschillende series te gaan maken in de nabije toekomst. Volgens Kunzeler wordt het aantal gehalveerd van dertig naar vijftien. "We gaan ons focussen op series waarvan we goed begrijpen welk publiek erop zit te wachten. We willen series brengen van de wieg tot het graf en de grote breedte pakken, dus we maken ook hoogstaand kleuterdrama."

Tevens kondigt NPO2 aan dat Nieuwsuur vanaf het nieuwe jaar om 21.30 uur begint, in plaats van 22.00 uur. Dit geeft ze ruimte om nieuwe korte formats van twaalf tot vijftien minuten te introduceren. Op de dinsdagavond gaat Özcan Akyol dit opvullen met zijn kwaliteiten als barbier. Voor De Geknipte Gast gaat hij zijn gasten knippen en scheren terwijl hij ze interviewt.

Op de woensdagavond is voormalig hordeloper Gregory Sedoc te zien als presentator van het programma Knappe Koppen. Op donderdagavond wordt Danny Ghosen de straat op gestuurd om in gesprek te gaan met moeilijk bereikbare groepen mensen in de samenleving.