Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Eva Koreman.

De dag voor de finale het spel moeten verlaten: dat wil eigenlijk niemand. Na 31 dagen overleven op het eiland wil je ook die laatste proef nog meemaken. Maar omdat er nog vijf spelers in het spel waren, kon het niet anders dan dat er twee naar huis moesten.

Hugo Kennis weet zich op finalisteneiland als eerste te plaatsen en als Eva Cleven het langst blijft zitten tegen een muur, weet ook zij zich te plaatsen. In het eindspel gaat het tussen Eva Koreman, Mariana Verkerk (met wie maandag later op de dag een interview wordt gepubliceerd op NU.nl) en Shary-An Nivillac. Laatstgenoemde weet uiteindelijk die laatste plek te pakken.

Je verliest de proef en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Er ging van alles door mijn hoofd heen. Teleurstelling dat het niet gelukt was, ik was boos op mezelf, maar blij voor Shary-An en ergens voelde ik toch ook een soort opluchting. Na 31 dagen overleven was ik er heel erg aan toe om precies te kunnen doen waar ik zin in had. Je moet je op zo'n eiland toch aan een heleboel regels houden en mag niet naar bepaalde gebieden omdat ze je veiligheid niet kunnen garanderen. Als er een boot aankomt moet je daar direct heen en als ze je vragen ondersteboven in een liaan te gaan hangen, doe je dat bij wijze van spreken ook nog. Ik werd daar toch opstandig van."

"Toen Mariana en ik bij Nicolette (Kluijver, presentatrice van het programma, red.) aankwamen, hebben we meteen de fles witte wijn soldaat gemaakt die er stond. Ik wilde echt heel graag zuipen zo na het verlies, dus het was fijn dat meteen even te kunnen doen."

Wat denk jij dat de reden is dat je eruit ligt?

"De uitzending terugkijken iedere week vond ik best wel pijnlijk. Het zag er allemaal prachtig uit, maar ik had zeker deze finale geloof ik liever niet nog een keer gezien. Al die gevoelens komen dan weer terug, ik speel de film in mijn hoofd steeds weer af. Op zondagavond na de uitzending sliep ik steeds amper omdat ik alles wat ik terug had gezien nog eens afspeelde in m'n hoofd: waarom heb je dat daar nou gezegd? Wat als ik tijdens die proef nou..? Iedere keer weer."

"Expeditie Robinson heeft me ook echt wel geholpen om in te zien door wat voor piekerproces ik steeds ga. Ik wist van mezelf wel dat ik het veel doe hoor, maar nu kan ik er op een andere, rustigere manier naar kijken. Je leert jezelf echt beter kennen, alles wordt uitvergroot omdat je verder zo weinig te doen hebt. Dat heeft me ook geholpen weer iets van vroeger te herontdekken. Toen verheugde ik me op naar bed gaan omdat ik voor het slapen nog allerlei avonturen in mijn gedachtes beleefde, maar dat is er met telefoons of een boek helemaal uitgegroeid. Op het eiland kon je niet zo veel anders. Sindsdien doe ik het ook thuis weer, nog even bedenken waar ik allemaal heen wil en met wie dan."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had op een gegeven moment een dipje op het eiland. Ik was het zo zat, dat gekonkel en al die bondjes smeden. Dat constante gefluister en niet weten wie je wel en niet kon vertrouwen. Toen vertelde Mariana mij 's ochtends dat ik de volgende zou zijn die ze eruit wilden stemmen. Ja hoor, wat een onzin, dacht ik. Ik heb het min of meer weggeveegd en genegeerd. Toen ik de uitzending terugzag, merkte ik pas dat ze me probeerde te waarschuwen en helemaal niet maar wat riep. Ik zat toen zo in mijn hoofd dat ik eigenlijk alleen maar kon denken: ik heb geen zin meer in dit gedoe, laat mij er maar buiten. Achteraf vind ik dat ik veel beter naar Mariana had moeten luisteren."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Iedereen heeft het steeds over 'een echte Robinson' zijn. Dat dit seizoen iedereen eruit gestemd is die 'een echte Robinson' is. Ik vind dat zo'n onzin. Een echte Robinson is niet iemand die alleen maar goed is in overleven, een echte Robinson heeft van alles een beetje. En dat hebben deze finalisten volgens mij allemaal."

"Hugo heeft ieder seizoen gezien en is in zekere zin zich al twintig jaar aan het voorbereiden op zijn deelname. Hij zou alleen daarom al een terechte winnaar zijn. Maar Eva Cleven is zo behendig en zo slim, die doet het vanaf het begin al supergoed. Stiekem hoop ik toch op Shary-An. Zij is mijn maatje, wij hebben vanaf dag één alles samen gedaan. Zij is een strijder van de bovenste plank en zo sterk. Nu maar hopen dat ze niet moet puzzelen."