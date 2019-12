Ondanks dat de finalisten van het twintigste seizoen van Expeditie Robinson zondagmiddag door een fout van RTL al vroegtijdig bekend werden, is de uitzending van zondagavond goed bekeken. 1,6 miljoen mensen zagen welke drie bekende Nederlanders de finale hebben bereikt.

RTL zond zondagmiddag per abuis een verkeerde reclame uit, waarin al te zien was wie de finalisten zijn geworden.

De zender liet in een verklaring aan NU.nl weten dat 'als gevolg van een menselijke fout de promo eenmalig een dag te vroeg is uitgezonden'. Desondanks wist Expeditie Robinson de vierde plek in de lijst met best bekeken programma's te bemachtigen.

Het napraatprogramma Eilandpraat heeft een negentiende plek bereikt met 432.000 kijkers.

De meeste kijkers waren er voor het NOS Journaal van 20.00 uur (2,3) miljoen. Ook de halve finale van het dirigeerprogramma Maestro kon met 1,9 miljoen mensen op veel kijkers rekenen.

De top drie werd gecompleteerd met Studio Sport, dat zondagavond door ruim 1,8 miljoen mensen is gezien.