Eva Jinek wordt na haar vertrek naar RTL opgevolgd door vijf presentatieduo's op het tijdslot van haar NPO-talkshow Jinek. De NPO maakte maandag bekend dat onder anderen Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana en daarnaast Hugo Logtenberg en presentatrice Sophie Hilbrand duo's gaan vormen.

Jeroen Pauw, die maandag liet weten dat zijn talkshow Pauw per 2020 tot een eind komt, is medebedenker van het nieuwe concept en zal de show met het Pauw-team produceren.

Ook zal hij het nieuwe programma, dat de titel Op 1 krijgt, in een latere fase samen met een ander presenteren. De NPO laat weten dat dit mogelijk een combinatie wordt met Nadia Moussaid.

Ook de journalisten Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen en daarnaast presentator Erik Dijkstra en radiopresentatrice Willemijn Veenhoven vormen presentatieduo's. NPO-televisiedirecteur Frans Klein vertelt dat er nog gesprekken gaande zijn met andere duo's, onder wie Jort Kelder en Fidan Ekiz, en dat er wordt gestreefd om dit voor half december rond te krijgen.

Gaandeweg het jaar komen er duo's bij

"2,5 maand geleden zei Eva dat ze stopt en dat betekende dat wij naarstig in overleg gingen over wat we moesten doen", vertelt Klein.

"We hebben uiteraard met elkaar nagedacht of we een nieuwe naam of een nieuw koppel konden lanceren." Zo ontstond het idee om krachten te bundelen en verschillende talenten te verzamelen. "Wij denken twee dingen: als de duo's goed zijn, zullen we een groot en sterk publiek opbouwen."

In het programma zal "de reflectie van de dag" centraal staan. Klein vertelt dat er met vijf duo's wordt begonnen, die vaste presentatiedagen krijgen en dat er gaandeweg het jaar nieuwe koppels worden geïntroduceerd. Elk duo zal bestaan uit een man en een vrouw.

21 verschillende duo's door NPO getest

In totaal zijn 21 verschillende combinaties van presentatoren getest, legt Klein uit. "Dit is onder grote tijdsdruk ontstaan, daarom zijn we onze eigen roadmap nog aan het ontwikkelen. Gelukkig starten we met een groot aantal koppels waar we vertrouwen in hebben en die we getest hebben. Het hoofddoel is nu bekend."

"De koppels moeten voldoende rijpheid hebben om te kunnen starten", vertelt Klein. "Je kunt Pauw zien als blauwdruk voor het nieuwe programma."

Op de vraag waarom niet is gekozen voor één duo, antwoordt Klein dat niet veel duo's bereid waren vijf dagen in de week in het diepe te springen. "Verder is het ook veel gevraagd, dus gaandeweg kwamen we erachter dat het heel wenselijk is om alle rijkdom van de publieke omroep te etaleren om op latere termijn een goede afweging te kunnen maken."

De NPO zocht vervanging voor de talkshow van Jinek. Ze presenteerde eind september de laatste uitzending van Jinek, na vijftien jaar te hebben gewerkt voor de publieke omroep.

Toekomst van Mattijs van Nieuwkerk nog onzeker

Klein kan nog niet met zekerheid zeggen of Matthijs van Nieuwkerk bij de publieke omroep in dienst blijft. "Wij hopen het. We zijn in gesprek en hij is aan het verkennen hoe zijn toekomst eruit gaat zien."

Klein hoopt in december meer duidelijkheid te hebben, maar wil niets overhaasten. "Zijn contract loopt tot september 2020, dus we hebben de tijd om het gesprek met elkaar te voeren."

De presentator zei eerder dit jaar dat hij redenen zag om in het voorjaar van 2020 te stoppen met de presentatie van De Wereld Draait Door. Ook daar lijkt nog geen definitieve beslissingen over te zijn gemaakt.