Jeroen Kijk in de Vegte stopt met het presenteren van het NPO Radio 2 programma Bureau Kijk in de Vegte. Vanaf zondag 5 januari zal Emmely de Wilt de presentatie overnemen, en zal het programma doorgaan onder de naam Bureau De Wilt.

Kijk in de Vegte begon in januari 2015 met het radioprogramma Bureau Kijk in de Vegte. Na vijf jaar lang uitzendingen te hebben gevuld, vond hij het tijd om het stokje over te dragen aan Emmely de Wilt.

De 45-jarige presentator stopt met het programma omdat hij naar eigen zeggen ook weleens een dag vrij wil zijn. "Ik kijk apetrots terug op de afgelopen vijf jaar. En toch ga ik het Bureau missen. Bureau Kijk in de Vegte zit zó in m'n hart. Maar het idee om af en toe eens een dag vrij te zijn is ook wel heel verleidelijk en misschien ook wel gewoon gezond", aldus Kijk in de Vegte.

Sinds anderhalf jaar presenteert Jeroen vijf dagen per week Jan-Willem Start Op, de ochtendshow op NPO Radio 2. Daarnaast ook het nachtelijke Licence 2 Chill en daarom vond hij het tijd om keuzes te maken.

De Wilt is vooral bekend van het KRO-NCRV programma Motel De Wilt, dat elke zondag- op maandagnacht te horen is op NPO Radio 2. "Het is een waanzinnige eer om de onvolprezen Jeroen Kijk in de Vegte op te mogen volgen bij het Bureau. Ik heb er hartstikke veel zin in en ben de KRO-NCRV en de NPO enorm dankbaar voor deze kans", aldus De Wilt.