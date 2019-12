Er zijn podcasts die een verhaal vertellen waar je compleet in wordt gezogen en die je niet meer loslaten. Podcasts waar je nog even een aantal dagen van moet bijkomen zodra de laatste aflevering het einde bereikt en die zo beeldend worden verteld dat ze zich als een film in je hoofd afspelen. Podcasts waarbij je zelfs misschien een traantje wegpinkt. Vandaag een lijstje met dat soort prachtige verhalen.

Bob

Bob is een van de eerste podcasts die ik luisterde en nog steeds mijn ultieme favoriet. Het verhaal wordt zo prachtig en meeslepend verteld door de podcastmakers dat het je niet meer loslaat. Bob is een zesdelige podcast over Elisa, 84 jaar en verliefd... op Bob. Een man van wie haar drie dochters tot dan toe nog nooit hadden gehoord, maar over wie hun moeder niet meer kan zwijgen. Vanuit haar kamer in een bejaardentehuis in Antwerpen vertelt Elisa dat Bob haar buurjongen was in 1947. Ze spraken soms af in het voortuintje van een leegstaand huis. Om te praten, geheimen te delen en kusjes te geven. Maar dan raakt Elisa zwanger en wordt ze door haar vader naar een klooster gestuurd om haar uit het zicht van de buren en de handen van Bob te houden. Met een kindje in haar buik ging ze naar binnen en ze kwam met lege handen weer naar buiten. Elisa twijfelt niet aan haar eigen verhaal. Maar haar drie dochters, die tot voor kort de naam Bob nog nooit hadden gehoord, weten niet wat ze moeten geloven. Rakelt hun moeder een groot familiegeheim op, of kan ze feit en fictie niet meer uit elkaar houden?

Beluister de podcast hier

De brand in het landhuis

Simon Heijmans dook voor deze podcast in het mysterie rondom de brand in het landhuis van Ewald Marggraff in december 2003. De excentrieke Brabander werd dood achter zijn voordeur gevonden. Hij bezat zo'n 700 hectare land, een kunstcollectie van ruim 500 schilderijen en een vermogen van 160 miljoen in verschillende belastingparadijzen. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van de schilderijen of het geld. Waar is zijn geld gebleven? Wat is er gebeurd met zijn schilderijencollectie? En waarom is er op deze vragen nooit antwoord gekomen? In zes afleveringen komt Heijmans steeds dichter bij de waarheid. Een spannende podcast waarin hij verschillende mensen spreekt om zo zijn verhaal kracht bij te zetten en beeldend te maken.

Beluister de podcast hier

Laura H

In de zomer van 2016 wordt buiten het kalifaat van Islamitische Staat een jonge vrouw aangetroffen, rennend door de woestijn met twee kleine kinderen. Ze heet Laura, zegt ze, en ze komt uit 'Sweet Lake City'. Ze is ontsnapt, huilt en wil naar huis, terug naar Zoetermeer. Dit opmerkelijke verhaal werd al verteld in het boek van Thomas Rueb en daar is later de podcast aan toegevoegd. Rueb spreekt met familie van Laura over het waarom van haar vertrek. Uiteindelijk, tegen alle verwachtingen in, krijgt hij ook Laura zelf uitgebreid te spreken. Een opmerkelijk verhaal dat zo ver van mij af lijkt te staan maar door een gewoon meisje uit Zoetermeer zo dichtbij komt.

Beluister de podcast hier

S-Town

S-town, ofwel Shittown is de tweede podcast die ik ooit luisterde en staat nog steeds hoog in mijn toplijstje. Het is een Engelstalige podcast gemaakt door Brian Reed. Reed begon het verhaal te rapporteren toen hij een mail kreeg van John B McLemore met als titel: John B McLemore woont in Shittown Alabama. Hij vraagt Brian om de zoon van een rijke familie te onderzoeken, die naar verluidt opschept dat hij is weggekomen met moord. Maar dan wordt iemand anders dood gevonden en leidt de zoektocht naar de waarheid tot een vervelende vete, een jacht op verborgen schatten en het ontrafelen van de mysteries van het leven van McLemore. Een prachtig verhaal dat je meeneemt in de hersenspinsels van McLemore en ervoor zorgt dat je een beetje van dit vreemde personage gaat houden.

Beluister de podcast hier

El Tarangu

Na het lezen van de beschrijving en het horen van de trailer van deze podcast, wilde ik hem eerst aan mij voorbij laten gaan. Ik ben geen wielerfan en heb dus ook geen zin om een podcast van zes afleveringen over wielrennen te beluisteren. Maar, aangespoord door aan aantal anderen die mij verzekerden dat het daar eigenlijk helemaal niet om draait in deze serie, durfde ik het toch aan. En ze hadden gelijk. Het is een prachtige podcast met verrassende wendingen. Over vertrouwen, oude vriendschappen en mysteries waar hier en daar een fiets in voorkomt maar zeker niet de boventoon voert.

Beluister de podcast hier

Tante Jos

Een stukje geschiedenis over verzetsheld Jos Gemmeke. Gemmeke was de oudtante van Mijke van Wijk. Van Wijk groeide op met wilde verhalen over haar tante. Kort voor haar dood ontmoeten zij elkaar. Mijke wil alles weten over haar oorlogsverleden, over haar dropping in maart 1945 en de geheime opdracht die zij kreeg van de Engelsen. Maar het geheugen van Jos laat haar behoorlijk in de steek. Na de dood van Jos gaat Mijke op zoek naar de dossiers en rapporten die de Britten over haar hebben bijgehouden. En wat blijkt: een aantal verhalen die tante Jos altijd vertelde, zitten toch iets anders in elkaar… Tante Jos is een verhaal in vijf afleveringen dat ik dit jaar rond Bevrijdingsdag beluisterde. Het kan natuurlijk gewoon het hele jaar door maar die periode gaf deze podcast toch een extra dimensie. Mooi, meeslepend en persoonlijk verhaal van een tijd waarin op elke hoek van de straat gevaar op de loer lag.

Beluister de podcast hier