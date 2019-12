RTL heeft door de verkeerde reclame uit te zenden de finalisten van Expeditie Robinson vroegtijdig onthuld. Zondagavond wordt de halve finale van het programma met de vijf overgebleven kandidaten uitgezonden, maar in de reclame die zondag overdag te zien was, werd de finale met drie kandidaten aangekondigd.

Let op: dit bericht bevat spoilers

In de vooruitblik die werd uitgezonden valt te zien dat tv-kok Hugo Kennis, zangeres Shary-An Nivillac en presentatrice Eva Cleven het in de finale tegen elkaar opnemen. Kijkers uitten hun ongenoegen over de fout van RTL direct op Twitter. Ze zijn teleurgesteld dat de spanning uit de halve finale is weggenomen.

RTL laat in een verklaring aan NU.nl weten dat 'als gevolg van een menselijke fout de promo eenmalig een dag te vroeg is uitgezonden'. "We vinden het uiteraard heel spijtig voor de trouwe fans dat daardoor de uitkomst van de halve finale al bekend is", aldus de woordvoerder.

Afgelopen zondag was te zien hoe ook oud-model Mariana Verkerk en radio-dj Eva Koreman een plek in de halve finale wisten te bemachtigen. Zij wisten het echter niet tot de finale te schoppen.

Expeditie Robinson is iedere zondag om 20.30 uur op RTL 4 te zien. Op zondag 15 december wordt de finale uitgezonden.