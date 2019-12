DWDD Heimwee: Kopspijkers, de eenmalige terugkeer van het satirisch programma van presentator Jack Spijkerman, is zaterdagavond door 1,98 miljoen kijkers bekeken. De eerste aflevering van Dancing On Ice trok 748.000 kijkers.

Kopspijkers was van 1995 tot en met 2005 te zien bij de VARA en won in 2002 de Gouden Televizier-ring. De persiflages van bekende Nederlanders door cabaretiers als Paul Groot en Owen Schumacher, waren een veelbesproken onderdeel van het programma. In de eenmalige terugkeer van de show waren ook typetjes, gespeeld door Peter Heerschop, Viggo Waas, Hans Sibbel, Erik van Muiswinkel en Sanne Wallis de Vries, te zien.

Kopspijkers stopte in 2005 nadat Spijkerman overstapte naar Talpa, waar hij het vergelijkbare programma Koppensnellers ging presenteren, maar met minder succes. DWDD Heimwee: Kopspijkers van de NPO was met bijna twee miljoen kijkers het best bekeken programma van de zaterdagavond.

Dancing On Ice, waarin bekende Nederlanders leren kunstschaatsen, keerde na twaalf jaar terug op de buis. Het programma was voorheen te zien bij RTL, maar is nu overgenomen door SBS. Met 748.000 kijkers staat het programma op de tiende plaats van best bekeken programma's van de zaterdag.

Het programma De IJzersterkste op NPO1, waarin bekende Nederlanders de strijd met elkaar aangaan op het gebied van langebaanschaatsen, begon vorige week met bijna een miljoen kijkers. Deze week bleven er 933.000 kijkers over.

Naast DWDD Heimwee: Kopspijkers scoorden het NOS Journaal van 20.00 uur (1,8 miljoen), Studio Sport Eredivisie (1,4 miljoen), Kassa (1,2 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1,2 miljoen) boven de miljoen kijkers.