Kortingssite Social Deal heeft de Loden Radioleeuw voor het irritanste radiospotje gewonnen. De Kruidvat-reclame met de stem van Hadewych Minis eindigde net als vorig jaar op de derde plek. Dit werd zaterdag bekendgemaakt in het Radio 1-programma Radio Radar.

De reclame voor Social Deal zou volgens luisteraars "te overdreven" en "te schreeuwerig" zijn. Rens van den Berg, de directeur van Social Deal, zei in een reactie verrast te zijn door de verkiezing. "We hadden het niet verwacht, de reclame heeft volgens ons onderzoek een hoge likability," aldus Van den Berg.

Reisorganisatie NVR eindigde op plek twee. De derde plek was voor Kruidvat, dat vorig jaar ook al genomineerd was. De stem van actrice Hadewych Minis, die al jarenlang reclames inspreekt voor de drogisterijketen, wordt door luisteraars als "bijzonder vervelend" ervaren. In totaal brachten 6.727 mensen hun stem uit in de Loden Radioleeuw-verkiezing.

Loden Leeuw voor Marijke Helwegen

Eerder deze week werd ook de Loden Leeuw voor de irritantste televisiereclame uitgereikt, die dit jaar werd gewonnen door Haribo. Marijke Helwegen won de Loden Leeuw voor de irritantste mediapersoonlijkheid, vanwege haar optreden in een reclame voor SecuStrip.