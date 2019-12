Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief programma: Medialogica

21.15 - 22.00 uur op NPO2

Het debat rondom abortus werd in 2019 steeds belangrijker. De jeugd wordt conservatiever en duizenden mensen lopen mee in marsen tegen abortus. Wie is in de strijd om de publieke opinie aan de winnende hand? Wat is de mediastrategie van beide kanten? En hoe berichten journalisten er eigenlijk over?

Realityprogramma: Kamp Waes

20.00 - 20.55 uur op Eén

In de Special Forces Group van het Belgische leger is enkel plaats voor getrainde militairen die zonder aarzelen kunnen handelen. Toch krijgen vijftien normale Vlamingen, onder leiding van presentator Tom Waes, de unieke kans om te zien wat de opleiding precies inhoudt.

Documentaire: Minding the Gap

22.05 - 23.35 uur op Canvas

Wie opgroeit in Rockford, Illinois, kan rekenen op een WW-uitkering. Drie vrienden vinden een uitlaatklep in skateboarden. Maar is dat voldoende als je geen stabiele thuisbasis hebt?

Documentaire: 3Lab: Alleen op de Wereld

23.10 - 23.45 uur op NPO3

Wat is de zin van het leven? Alleen op de Wereld gaat op zoek naar de kern van het leven. Want hoe moeten wij leven als er nergens antwoorden te vinden zijn?

Film: X-Men: Days of Future Past

20.00 - 22.30 uur op Veronica

De mutanten en hun professor bevinden zich in een duistere toekomst waar ze dagelijks voor hun leven vechten tegen de Sentinel-robots.

