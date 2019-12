Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Cabaret: DWDD Heimwee: Kopspijkers

21.30 - 22.40 uur op NPO1

Jarenlang kwam het programma Kopspijkers op tv, totdat Jack Spijkerman overstapte naar Talpa. Daar werd de kopie, Koppensnellers, geen succes. Nu keert hij voor een special van De Wereld Draait Door eenmalig terug naar het originele programma.

Natuurdocumentaire: De grootste rivieren van de wereld

21.05 - 22.00 uur op NPO2

Vind je de Rijn al een lange rivier? Over de hele wereld zijn genoeg rivieren die nog veel groter zijn. Zoals de Amazone, die vanaf de Andes pas na 6.500 kilometer in de Atlantische Oceaan uitmondt. Het is een bron van mythes en legendes, maar ook het thuis van de Amazonebarracuda en de Peruaanse schele otter.

Amusement: Dancing on Ice

20.00 - 21.55 uur op NPO2

Opnieuw gaan negen BN'ers de strijd met elkaar aan op de ijsbaan. De mooiste dansen en kunsten komen aan bod. Onder anderen Donny Roelvink, Tommie Christiaan, Juvat Westendorp, Roy Donders en Charly Luske binden de ijzers onder.

Reportage: Battle of the 80s Supercars with David Hasselhoff

21.00 - 23.00 uur op History

Acteur David Hasselhoff zoekt uit hoe K.I.T.T., de beroemde auto uit de populaire serie Knightrider, de auto-industrie geïnspireerd en veranderd heeft.

Realityprogramma: Wheeler Dealers

21.00 - 22.00 uur op Discovery

Mike Brewer koopt een oude auto en de monteur maakt hem weer mooi om het voertuig zo weer met winst door te verkopen. In dit programma zie je de échte passie van mensen voor auto's.

