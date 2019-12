De Sinterklaas-shows van Paul de Leeuw en Dieuwertje Blok trokken donderdag allebei ruim een miljoen kijkers. Daarmee behoren Sint en Paul Pakken Uit en Heerlijk Avondje voor Sinterklaas tot de best bekeken programma's van pakjesavond 2019.

Met 1.303.000 kijkers deed De Leeuw het op RTL 4 nog net wat beter dan Blok op NPO 1. Hij eindigde met Sint en Paul Pakken Uit op plaats twee in de kijkcijfer top-25. In het programma vertolkte acteur Hans Kesting opnieuw de rol van nogal recalcitrante Sinterklaas.

Heerlijk Avondje voor Sinterklaas met onder meer de cabaretiers Ronald Snijders en Soundos El Ahmadi haalde 1.060.000 kijkers en eindigde daarmee op plek vier.

Het Acht Uur Journaal op NPO 1 was het best bekeken programma van de donderdag met 1.534.000 kijkers. De documentaireserie Kolping een volkswijk in renovatie (NPO 1) scoorde met 705.000 kijkers en een twaalfde plaats ook heel behoorlijk.