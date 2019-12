Gallyon van Vessem gaat vanaf januari het programma 5 Uur Live bij RTL presenteren. De presentatrice die onlangs gedwongen afscheid nam bij Hart van Nederland op SBS, vertelt aan RTL Boulevard dat ze samen gaat werken met Daphne Bunskoek.

Van Vessem zegt dat ze "even moest uitdeuken" na de rumoerige tijden rond haar vertrek bij SBS, maar al snel besloot weer vooruit te kijken. Ze zegt dat er al enkele deuren zijn opengegaan in de afgelopen weken, waaronder dus de presentatieklus bij 5 Uur Live.

"Samen met Daphne Bunskoek, dan ben ik dus co-host en dat vind ik onwijs eervol. Ik ben een heel blij mens", aldus de vijftigjarige presentatrice.

Begin oktober bevestigde SBS dat het vertrek van Van Vessem onderdeel is van hervormingen bij Hart van Nederland. Er ontstond ophef toen John de Mol, baas van Talpa, sprak over de "houdbaarheidsdatum" van de presentatrices van het programma. Van Vessem zei later echter dat De Mol het goed recht had om de samenwerking te beëindigen en stelde dat haar leeftijd nooit als reden is opgegeven.

Van Vessem begon in 1995 met de presentatie van Hart van Nederland. In 1997 verliet ze SBS tijdelijk, maar in 2004 keerde ze weer terug bij het nieuwsprogramma.