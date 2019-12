Kaj Gorgels is te zien in de documentaire Ik ben influencer, waarin de levens van drie jonge influencers worden gevolgd. Zelf heeft de 29-jarige presentator gemengde gevoelens over de term. "Influencer is zo'n breed begrip, het past helemaal niet in één hokje. Die hele term mag wat mij betreft de prullenbak in", zegt hij in gesprek met NU.nl.

"Mensen denken bij het woord influencers vaak aan luie jongeren, die zonder ambitie op de bank hangen, in hun neus peuteren en af en toe een overbewerkte foto online zetten", aldus Gorgels. "Alsof het er alleen om gaat hoe je online overkomt."

Hij moet dan ook regelmatig uitleggen wat zijn werk precies inhoudt. "Ik word vaak aangezien voor vlogger, zoals Enzo Knol. Maar wat ik doe is heel anders. Ik doe typetjes, ik maak filmpjes om mensen te laten lachen, ik presenteer en ik maak theater."

"Influencer betekent eigenlijk gewoon: iemand die online veel invloed heeft. Dus dat kan van alles zijn. Ik snap wel dat het voor oudere mensen, die zonder smartphone zijn opgegroeid, soms lastig is om te volgen."

'Je kan niet vloggen om het vloggen'

"Ik ben in de onlinewereld natuurlijk ook al een beetje een ouwe lul", geeft de 29-jarige Gorgels toe. "Toen ik begon met het maken van filmpjes deed ik dat gewoon voor de grap, voor in de groepsapp met mijn vrienden. Ik had toen geen idee dat ik er ooit mijn werk van zou kunnen maken."

Dat is bij de jongere generatie wel anders, merkt hij. "Ik hoor wel eens van ouders, die zeggen dat hun kind vlogger wil worden, of influencer. Maar ik geloof niet dat het zo werkt. Je moet wel een drijfveer hebben, een passie. Je moet doen wat je leuk vindt, of dat nou mode, muziek of gamen is. Je kunt niet vloggen om het vloggen."

'Je hebt de regie zelf in handen'

In de documentaire is te zien hoe Gorgels met een eenmansvoorstelling het theater in gaat. Dat was een droom die hij kon najagen dankzij zijn succes op sociale media. "Voor mij is Instagram vooral een platform waar je je creativiteit op kwijt kan", zegt hij.

Voor Gorgels zitten er veel positieve kanten aan de roem op sociale media. "Je hebt de regie over je carrière zelf in handen. Dat is denk ik het mooiste van de onlinewereld, die vrijheid is fantastisch".

Ik ben influencer is nu te zien op Videoland.