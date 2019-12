Amber Kortzorg gaat aan de slag als presentatrice van Kassa. Vanaf januari 2020 wordt ze het gezicht van het consumentenprogramma van BNNVARA. Dat meldt de omroep donderdag in een persbericht.

Kortzorg neemt het stokje over van Brecht van Hulten. Van Hulten was negen jaar lang te zien als presentatrice van Kassa. Het is niet de eerste keer dat Kortzorg de presentatie van haar overneemt. Begin 2019 deed ze dit ook al enkele maanden. Vanaf 2020 wordt ze echter de vaste presentatrice.

Kortzorg weet al waar ze de nadruk op wil leggen in het nieuwe seizoen. "Aan een aantal thema's besteed ik graag extra aandacht binnen Kassa, waarbij duurzaamheid en gezondheid voor mij bovenaan staan", licht ze toe.

Ook het programma-onderdeel De Kassa Belbus krijgt een nieuw gezicht. Dit werd eerst gepresenteerd door zowel Kortzorg als Renze Klamer. Klamer wordt nu opgevolgd door Sahil Amar Aïssa.

Het nieuwe seizoen van Kassa is vanaf 11 januari iedere zaterdag om 19.05 uur te zien bij BNNVARA op NPO1.