De NOS heeft de uitzendrechten voor het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal van 2021 bemachtigd, maakt de omroep donderdag bekend.

"Sport verbindt, en als er één team is dat dat de afgelopen jaren heeft aangetoond, dan is dat het Nederlands vrouwenelftal", zegt Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS.

Eerder zond de NOS het EK van 2017 uit, toen de Oranjevrouwen in eigen land Europees kampioen werden. Afgelopen zomer was het WK ook bij de NOS te volgen. Het Nederlandse team verloor toen in de finale van de Verenigde Staten.

Het EK van 2021 vindt van 11 juli tot en met 1 augustus 2021 plaats in Engeland.