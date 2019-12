Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Remy & Juliyat

17.55 - 18.15 uur op NPO3

De tragedie van William Shakespeare over een onmogelijke liefde speelt zich in het dagelijks leven ook nog wel eens af. De veertienjarige Remy wordt verliefd op de Syrische Juliyat uit een asielzoekerscentrum.

Geschiedenisprogramma: Andere Tijden Special

21.05-22.00 uur op NPO2

Ook in de Tweede Wereldoorlog ging het dagelijks leven van mensen gewoon door. Beelden hiervan zijn te zien in deze special, die bestaat uit amateurfilms die in de oorlog zijn gemaakt.

Documentaire: Louis Theroux: a Different Brain

20.25 - 21.30 uur op NPO3

Ernstig hersenletsel kan iemands leven compleet veranderen. Louis Theroux praat met mensen die na een ongeluk een heel ander persoon zijn geworden. De altijd vrolijke dierenarts Amanda is na de val van haar paard alleen nog maar chagrijnig, terwijl de ooit suïcidale Natalie niet meer kan stoppen met lachen.

Natuurprogramma: Vroege Vogels

19.35 - 20.25 uur op NPO2

Nog even, en dan stopt Milouska Meulens met het presenteren van Vroege Vogels. Na vier jaar neemt ze tijd om zich te richten op het schrijven van een boek.

Film: Robin Hood: Men in Tights

20.30 - 22.35 uur op Spike

Mel Brooks geeft in deze parodie zijn eigen draai aan het klassieke Robin Hood-verhaal. Dat wordt aangevuld met parodieën op traditionele actiefilms, romantische films en in het bos rondrennende mannen in maillots.

