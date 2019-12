John de Mol, Arjen Lubach en Eva Jinek zijn woensdagavond tijdens DeMedia1`00 tot de invloedrijkste personen in de Nederlandse media verkozen.

De top drie is bijna identiek aan die van vorig jaar, met De Mol op de eerste plaats en Arjen Lubach op de tweede. Alleen de invloedrijkste vrouw in de media is dit jaar niet Linda de Mol, maar Eva Jinek. Zij wisselen van plaats: Jinek is nu de nummer drie en De Mol staat op vier.

De ranglijst komt tot stand na een onderzoek onder 1.300 professionals uit de media- en communicatiebranche. Zij kozen uit een lijst met driehonderd genomineerden, tien personen die zij het meest invloedrijk vinden.

Beau van Erven Dorens staat op de zesde plaats en werd door de jury geroemd om zijn"bewonderenswaardige positiviteit". Matthijs van Nieuwkerk blijft op plaats zeven staan en Chantal Janzen komt als nummer negen de top tien binnen. Op nummer twaalf staat de op twee na hoogste binnenkomer: Peter van der Vorst. Ook nieuw in de lijst is mediajournalist Angela de Jong; zij komt binnen op nummer vijftien.

Atva van Zanten, managing director van Mindshare, is de hoogste stijger in de lijst. Zij klimt 67 plaatsen: van 93 naar 26. Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck en Talpa's strategisch adviseur Erland Galjaard komen de lijst binnen op plaats 32 en 35. YouTube-sensatie Nikkie de Jager komt met haar twaalf miljoen abonnees de DeMedia100 binnen op plaats 54.