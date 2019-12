De elfstedenzwemtocht keert volgend jaar terug in estafettevorm, zo heeft zwemmer Maarten van der Weijden woensdag bekendgemaakt in de uitzending van De Wereld Draait Door. Claudia de Breij en Matthijs van Nieuwkerk behoren tot de bekende Nederlanders die meezwemmen.

Ook Syb van der Ploeg, Kay van der Kooi en René en Natasja Froger zwemmen een deel van de 195 kilometer lange route.

"Ik heb 'm al gehaald, dat voegt niet zo veel toe", vertelt Van der Weijden over zijn besluit om ditmaal niet mee te doen. "Ik vond het zo enorm gaaf om die tocht te zwemmen en wilde het op een bepaalde manier voortzetten."

"Ik ga er alles aan doen dat ze het met z'n allen halen. Als het nodig is, dan spring ik in het water en sleur ik ze erdoorheen." De zwemmer zal het startschot geven van de estafette en ook enkele deelnemers persoonlijk begeleiden.

Van der Weijden zwom elfstedenzwemtocht twee keer

De langeafstandszwemmer zwom de elfstedenzwemtocht afgelopen zomer nog alleen, na een mislukte poging in 2018. Hiermee haalde hij 6,5 miljoen euro op voor verschillende kankeronderzoeken.

Met de actie, die van 28 tot en met 31 augustus 2020 wordt gehouden, hoopt Van der Weijden opnieuw geld in te zamelen voor goede doelen. De actie duurt vier dagen, in tegenstelling tot de vorige estafette, die drie dagen in beslag nam.

De 38-jarige Van der Weijden heeft zelf te maken gehad met kanker. Bij de voormalige topsporter werd begin deze eeuw leukemie vastgesteld, waar hij na jarenlange behandeling van genas.

In 2008 schreef Van der Weijden historie door bij de Olympische Spelen in Peking goud te veroveren op de 10 kilometer. Hij werd maanden later uitgeroepen tot Sportman van het Jaar en kondigde in zijn dankwoord het einde van zijn loopbaan aan, waarna hij zich verder besloot in te zetten in de strijd tegen kanker.