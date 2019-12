Jan Smit, die wegens ziekte zijn optredens heeft moeten afzeggen, houdt zijn agenda voorlopig vrij om te werken aan zijn herstel. De zanger en presentator zegt 'zichzelf een beetje te zijn voorbijgelopen in het afgelopen jaar' en wil herstellen om zich te kunnen focussen op het Songfestival, waarvan hij een van de presentatoren is.

"Het gaat goed", vertelt Smit telefonisch in De Wereld Draait Door. "Ik ben mezelf een beetje voorbijgelopen in het afgelopen jaar. Mijn lichaam heeft aangegeven dat het genoeg was, dus mijn agenda blijft voorlopig leeg zodat ik me kan focussen op mijn eigen gezondheid."

Dat hij het Songfestival mag presenteren, vindt Smit een groot compliment. "Enorm eervol."

Janzen vertelt woensdag aan tafel in de talkshow dat ze begin november is gevraagd om deel uit te maken van het presentatieteam. "Ik zat te eten en toen belde Peter van der Vorst dat hij me wilde uitlenen."

Dat de RTL-presentatrice het Songfestival mag presenteren, houdt in dat ze de komende tijd ook werkzaamheden zal verrichten voor de NPO. "Ze hebben eerst aan hem toestemming gevraagd of het mocht." Janzen vertelt dat ze niet lang hoefde na te denken. "Het is spannend op een leuke manier, ik ben niet nerveus."

Rombley werd door man gepeild om mee te doen

Cornald Maas, die ook te gast was in de talkshow, vertelt dat hij in juni al een berichtje kreeg van Tjeerd Oosterhuis, de man van Edsilia Rombley, met daarin de vraag of het wellicht een idee was dat zijn vrouw een van de presentatoren kon worden.

Ruim een maand geleden werd de oud-Songfestival-deelnemer door haar man gevraagd of ze geïnteresseerd zou zijn, waarop ze enthousiast reageerde. "Op een gegeven moment kwamen ze bij me thuis om het te vragen. Ik voel me enorm vereerd."

Het drietal zal op 12, 14 en 16 mei het grote podium van Ahoy betreden in Rotterdam en zal hiermee een internationaal kijkerspubliek van zo'n 180 miljoen man bereiken. Janzen, Rombley en Smit zullen naast de liveshows ook de artiesten interviewen in de greenroom en leiden de puntentelling, zo lieten de NPO, NOS en AVROTROS woensdag weten.