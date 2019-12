Bibian Mentel mag woensdag het ziekenhuis weer verlaten, een week nadat ze werd geopereerd aan haar door kanker aangetaste ruggenwervel.

Haar echtgenoot Edwin Spee deelt op Facebook een video waarin te zien is dat Mentel in een rolstoel het ziekenhuis uitrijdt. "Heerlijk, frisse lucht, zo fijn. Weekje in het ziekenhuis, maar ik ben er weer", zegt de voormalig snowboardster.

Ook plaatste Spee een fragment dat toont dat het koppel in de auto op weg is naar huis, terwijl het kerstnummer Driving Home for Christmas op de achtergrond te horen is.

"We zijn samen op weg naar huis na een spannend weekje", vertelt Spee. "We zijn lekker thuis voor de kerstdagen." Mentel bedankt iedereen die haar de afgelopen tijd een bericht heeft gestuurd.

De oud-snowboardster kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd.

Mentel werd zesmaal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.