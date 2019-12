Haye van der Heyden wil niet langer het gezicht zijn van de nog op te richten omroep Ongehoord Nederland. Hij vertrekt na commotie over een interview waarin hij zei dat holocaustontkenners een podium moeten krijgen.

"Dank voor het lange, maar uiteindelijk zeer bevredigende gesprek van vanavond. Hierbij bevestig ik de uitkomst: namelijk dat ik niet langer een gezicht wil zijn van Ongehoord Nederland", aldus Van der Heyden op zijn Facebook-pagina woensdagochtend.

"De gevolgen in de media van het in mijn ogen prima verlopen interview bij De Perstribune (Radio 1, red.) van afgelopen zondag waren dusdanig heftig en bloederig dat ik echt geen behoefte heb aan meer."

Voorzitter en oprichter Arnold Karskens bevestigt het vertrek van Van der Heyden desgevraagd aan NU.nl. Karskens betreurt het besluit van Van der Heyden, maar volgens hem moet een dergelijke discussie niet het doel van ON in de weg zitten: "En dat is de nette FvD- en PVV-kiezers een stem geven."

De initiatiefnemers van Ongehoord Nederland richten zich op televisie- en radioprogramma's over onder meer de zorgen rond migratie en "de zin en onzin" van klimaatverandering. Ook de discussie over Zwarte Piet en een kritisch geluid over de Europese Unie zullen volgens de omroep aan bod komen. Van der Heyden brak in het vraaggesprek op Radio 1 daarnaast ook een lans voor mensen die de holocaust ontkennen en wil dat omroep ON ook hen een stem geeft.

'Alle ongehoorden mogen iets zeggen'

"Er zijn twee onderwerpen waar we (Van der Heyden en de andere initiatiefnemers van ON, red.) niet uitkomen en dat is holocaustontkenning en pedofilie. Dat zijn twee onderwerpen waarvan je zegt: 'Moet je als die mensen zich ongehoord voelen een podium geven?' Ik vind van wel. Ik vind in wezen dat alle 'ongehoorden' iets mogen zeggen."

Van der Heyden maakte daarna direct duidelijk dat in zo'n specifiek geval de omroep direct zou mogen ingrijpen, door te zeggen dat een bepaalde uitspraak niet klopt of dat de omroep ergens zichtbaar afstand van neemt. Het kwam Van der Heyden ondanks de nuance op veel kritiek te staan. Arnold Karskens liet diezelfde dag op Twitter direct weten dat de omroep duidelijk en resoluut afstand neemt van iedere genocide-ontkenning.

'Ik ben er blij mee'

Enkele dagen later nam Van der Heyden naar eigen zeggen zelf het besluit om de omroep in spe te verlaten: "Elke nuance werd ogenblikkelijk in rancune gesmoord. Zonde van mijn tijd. Die besteed ik liever aan het produceren van content voor jullie. Ik blijf namelijk graag en met nieuwe energie betrokken bij Ongehoord Nederland, vanaf nu als buitenproducent en vlogger. Zoals met jullie afgesproken. Ik ben er blij mee."

Volgens Karskens is het niet uitgesloten dat Van der Heyden voor ON zal produceren, als deze aan alle eisen voor een aspirant-omroep heeft voldaan.