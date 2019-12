De tweede aflevering van Mooier wordt het niet heeft dinsdag 95.000 kijkers getrokken. De serie waarin Anna Nooshin de rol van schoonheid in de samenleving onderzoekt, begon vorige week met 150.000 kijkers.

De reeks op NPO3 bestaat uit vier delen waarin Nooshin ook de invloed van haar eigen rol als influencer ten aanzien van schoonheidsidealen onder de loep neemt.

Het best bekeken programma van de dinsdagavond was met twee miljoen kijkers het NOS Journaal van 20.00 uur. De Wereld Draait Door trok bijna 1,4 miljoen kijkers. De enige programma's in de top tien die niet op de NPO werden uitgezonden, zijn het RTL Nieuws van 19.30 uur (één miljoen) en Paleis voor een prikkie op SBS6 (910.000).

Nooshin is niet de enige YouTuber die op televisie te maken krijgt met tegenvallende kijkcijfers. De realityserie van Nienke Plas, Nienke & Resley Weten Het Zeker, bleef maandagavond al op 62.000 kijkers steken.