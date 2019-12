Niels van der Laan en Jeroen Woe presenteren op Tweede Kerstdag een alternatieve Nationale Nieuwsquiz op NPO 3. Dat vertelden zij dinsdagavond bij Pauw.

De twee cabaretiers werden door Jack Spijkerman benaderd met het idee voor een nieuwsquiz met betrekking tot 2019 met vragen over vreemde en bizarre berichten die gedurende het jaar in de media verschenen, maar waarschijnlijk door niemand zijn opgemerkt. Van der Laan daarover: "Zo heeft hij wel honderd berichten bij elkaar gezocht. Met de hulp van diverse comedians gaan we daar mee aan de slag."

Afgelopen zaterdag werd de voorlopig laatste aflevering van hun succesvolle televisieprogramma Even tot hier uitgezonden. Met dat muzikale satirische programma trok het tweetal wekelijks meer dan een miljoen kijkers. Woe vertelde dat het programma in april weer terugkeert met zeven afleveringen. "Voor nu ben ik wel blij dat het even niet meer hoeft. Er is altijd een angst dat het een keer niet lukt om weer een soort van kleine musical te maken op basis van het actuele nieuws en daar dan ook een mening over te hebben."

Zeg me dat het schnitzel is

Van der Laan en Woe krijgen veel positieve reacties op het programma waarin als terugkerend element diverse Nederlandse artiesten een parodie brengen op een eigen hit. Van der Laan: "Dat begon met het idee om Frank Boeijen in plaats van Zeg me dat het niet zo is dan Zeg me dat het schnitzel is te laten zingen. Daarna goten we ook voor andere artiesten oude hits in een nieuw jasje op basis van de actualiteit. Zo werd Papa van Stef Bos bijvoorbeeld Shoarma... met kaas, friet, sla en saus..."

De alternatieve Nationale Nieuwsquiz is op 26 december, Tweede Kerstdag, vanaf 20.30 uur te zien op NPO 3.