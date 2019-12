Journalist Theo Verbruggen vertrekt eind dit jaar bij de NOS. Dat laat hij dinsdag weten op zijn weblog en in gesprek met NU.nl.

"De leiding van de NOS heeft te kennen gegeven afscheid te willen nemen", aldus Verbruggen. De omroep geeft volgens hem aan genoeg verslaggevers te hebben en zegt dat ze anderen ook een kans willen geven.

De 61-jarige Verbruggen was al een paar maanden in gesprek over zijn vertrek nadat de NOS bij hem aangaf niet met hem verder te willen. "Ik was erg verrast toen ik het te horen kreeg. Vooral ook omdat ik superveel voor ze aan het werk ben de laatste tijd. Daarom was het ook een grote verrassing."

"Ik vind het ontluisterend en ben flink teleurgesteld", gaat Verbruggen verder. "Want het werk is zo verdomde leuk. Je weet 's ochtends niet waar je de dag gaat eindigen. Er zit ook een korte spanningsboog in en daar raak je verslaafd aan."

'Ik ga het nieuws missen'

De verslaggever die in maart dit jaar onder meer live verslag deed na de tramaanslag in Utrecht zal naar eigen zeggen een ander ritme moeten vinden: "Dat is nieuw voor mij. Ik ga het nieuws missen. Mensen zeggen nu tegen mij dat er voor iemand als ik overal plek is, maar die zekerheid heb je niet. Natuurlijk is er leven na de NOS, maar nu is het even zuur. Ik ben er zo aan gewend om er voor bijvoorbeeld het journaal op uit te trekken."

Verbruggen gaat in ieder geval proberen om zijn optredens als dagvoorzitter en mediatrainer uit te breiden. "Ik heb al zo veel mensen voor de camera gehad en zo veel stunteligheid gezien dat mijn handen weleens jeukten om ze aanwijzingen te geven hoe met de media om te gaan. Dus die ervaring kan ik goed gebruiken."

'Hartverwarmende reacties'

Nadat Verbruggen het nieuws naar buiten had gebracht werd hij overladen met reacties. "Van kijkers maar ook van directe collega's. En die zijn hartverwarmend."

De vraag waarom hij moest vertrekken wordt hem daarbij ook veel gesteld. "Het is niet aan mij om die te beantwoorden. Maar ik ben 61 jaar en dat is een moeilijke leeftijd om een opdrachtgever te verliezen. Aan de kwaliteit van mijn werk lag het niet. Het ligt eigenlijk nergens aan en dat is het lastige. Maar de NOS beslist. Het is niet aan mij om dat uit te leggen."

Verbruggen begon in 1995 bij de NOS. Hij was de enige televisieverslaggever bij die omroep die op freelancebasis werkte. Verbruggen was ook actief als radioverslaggever voor de NOS en werkt daarnaast voor onder meer Omroep Brabant.

De NOS bevestigt het vertrek van Verbruggen maar geeft verder geen toelichting.