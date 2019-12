Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen gaan het programma MolTalk presenteren, de nabeschouwing van het programma Wie is de Mol?. Ze krijgen het stokje overgedragen van Margriet van der Linden en Chris Zegers, meldt AVROTROS dinsdag.

In het programma worden complotten en theorieën rondom de identiteit van De Mol besproken. Weerdenburg en Verheijen hebben allebei meegedaan als kandidaten van het programma; acteur Rop Verheijen in 2016 en actrice Marlijn Weerdenburg in 2015. Laatstgenoemde haalde toen de finale.

"Nooit durven hopen dat we ooit nog onderdeel zouden mogen uitmaken van Wie is de Mol?. Met pijn in ons hart hadden we al afscheid genomen van dit eenmalige avontuur. Maar nu mogen we weer op jacht", aldus het duo in een persbericht.

De tien kandidaten van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? zijn inmiddels bekend. Onder anderen presentatrices Miljuschka Witzenhausen en Anita Witzier doen mee.



Op 4 januari 2020 is de eerste aflevering van MolTalk te zien op NPO3. Tijdens deze aflevering zijn oud-kandidaten te zien en worden de huidige deelnemers onder de loep genomen. Op 11 januari is de eerste aflevering van Wie is de Mol? te zien op televisie.