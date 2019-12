Chris Zegers presenteert het nieuwe programma Forever Young. In de serie bezoekt de presentator tachtig- en negentigplussers die alles uit het leven halen, meldt BNNVARA dinsdag.

De hoofdpersonen vertellen alles over de afgelopen eeuw en delen inspirerende verhalen. Zo bezoekt Zegers de 87-jarige Betty Goedhart uit Californië. Ze is een fitgirl en vier keer per week te vinden op de trapezeschool. Ook maakt de presentator kennis met de 98-jarige Franse huisarts Christian Chenay. Hij werkt nog steeds: zijn wachtkamer zit twee dagen in de week stampvol.



"Forever Young gaat niet over hoe je zo oud mogelijk moet worden, maar over hoe je zo jong mogelijk kunt blijven", aldus de 48-jarige Zegers in een persbericht van BNNVARA. "Wat onze hoofdpersonen allemaal delen: ze staan open. Voor de toekomst. Zonder plan."



Forever Young is vanaf maandag 6 januari om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.