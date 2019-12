Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Geboeid - terug naar de plantage

20.25 - 21.20 uur op NPO2

Nadat politieagent Dwight van van de Vijver in de eerste aflevering met hulp van de Surinaamse slavenregisters steeds meer over zijn familiegeschiedenis te weten was gekomen, gaat hij in deze reportage naar de Surinaamse plantage waar zijn voorouders als slaaf hebben geleefd.

Misdaadserie: Midsomer Murders

21.25 - 23.05 uur op NPO1

Wanneer blijkt dat een journalist is vermoord, leidt het moordonderzoek Barnaby en Winter naar de duistere praktijken achter de elegante façade van de stijldanswereld.

Documentaire: 2Doc: Ons moederland

22.55 - 00.00 uur op NPO2

Constant Kusters is naast voorman van de extreemrechtse partij de Nederlandse Volks-Unie een toegewijde huisvader. Tot zijn vreugde ziet hij zijn ideeën steeds meer doordringen tot de gevestigde orde.

Film: Alles is Liefde

20.25 - 22.20 uur op NPO3

Carice van Houten speelt in deze film de grimmige Kiki die onverwachts verliefd wordt op prins Valentijn (Jeroen Spitzenberger). Dat loopt niet allemaal soepel, net zoals de relaties tussen de andere koppels.

Wil je meer sinterklaasfilms zien? Dit zijn de vijf beste.

Actiefilm: The Hobbit: The Battle of the Five Armies

20.30 - 23.50 uur op Veronica

Bilbo en zijn reisgenoten zien zich gedwongen om deel te nemen in een oorlog. De draak Smaug is los en wat wacht is een gevecht om the voorkomen dat de Lonely Mountain valt aan de alsmaar sterker wordende duisternis.

Bekijk hier de tien beste films die nu op Netflix staan.