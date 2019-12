Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Grenzeloos Verliefd: Baby in het Buitenland

20.30-21.30 uur op Net5

Claire loopt in Ghana de Nigeriaanse journalist Emeka tegen het lijf, en de twee zijn meteen verliefd. Claire verhuist naar het West-Afrikaanse land, ze trouwen en nu is er een kindje op komst. Maar bij haar echo wacht een grote verrassing. Grenzeloos Verliefd: Baby in het Buitenland wordt gepresenteerd door Jennifer Hoffman.

Film: Sint

20.30-22.15 uur op Veronica

De in ongenade geraakte bisschop St. Niklas trok in de middeleeuwen al moordend door het land. Als het op 5 december volle maan is, herrijst de gevaarlijke bisschop uit zijn dood.

Documentaire: Z Doc: het Luxe Cliveden Hotel

20.30-00.30 uur op RTL Z

Cliveden House dient sinds 1984 als ultraluxe vijfsterrenhotel. In deze documentaire volgen we het personeel aan het begin van het immens drukke zomerseizoen.

Juridisch programma: De Rijdende Rechter, Wordt Vervolgd

22.20-22.55 uur op NPO1

Ben Jeuring laat in 2017 een schutting plaatsen door de firma Zuidema. Hij betaalt contant en is verbaasd als er niet veel later een rekening van 700 euro in de brievenbus ligt. Omdat Jeuring weigert te betalen, trekt Zuidema een deel van de schutting uit de tuin van de man.

Documentaire: 3Doc: BOR - de Film

23.25-00.25 uur op NPO3

Toen Bor Verkroost geboren werd, had hij volgens de dokters nog maar twee weken te leven. Zijn doorzettingsvermogen bewees echter het tegendeel. BOR - De Film volgt hem in zijn leven als dertiger, strijdend tegen de pijnlijke huidziekte Epidermolysis Bullosa, maar vol verlangens, ambities en plannen.

