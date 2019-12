De BBC heeft toegezegd om meer mensen met een beperking in hun programma's aan bod te laten komen. Er zullen shows worden gemaakt die draaien om mensen met een beperking en ook het aanbod presentatoren wordt diverser, meldt de Britse omroep dinsdag.

De BBC belooft een "meer authentieke en onderscheidende representatie van mensen met een beperking" te laten zien.

Het gaat onder meer om een "zeer persoonlijke" documentaire van BBC-correspondent Frank Gardner. BBC-presentator Alex Brooker, wiens been is geamputeerd, gaat een serie maken over zijn handicap en er komt ook een nieuwe reeks van de comedyserie Jerk, die draait om een man met het syndroom van Gilles de la Tourette.

Daarnaast komen er in de bestaande programma's van BBC ook meer mensen met een beperking aan bod. Dit zal gaan om onder meer panelleden, presentatoren en acteurs.

Ook achter de schermen wil de omroep meer mensen met een beperking in dienst nemen. Momenteel heeft 10,4 procent van alle BBC-werknemers een beperking. Het is de bedoeling dat dit in 2022 is gestegen tot 12 procent.