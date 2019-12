Halina Reijn en Carice van Houten hebben op het laatste moment besloten niet in de uitzending van de Vlaamse actualiteitenrubriek De Afspraak te verschijnen. De actrices wilden niet aan tafel zitten met de burgemeester van Aalst, die ook was uitgenodigd voor het programma.

Dat laat Phara de Aguirre, de presentator van De Afspraak, weten via Twitter.

Christoph D'Haese, de burgemeester van Aalst, kwam zondag in het nieuws omdat hij liet weten het Aalsterse carnaval van de UNESCO-werelderfgoedlijst te willen halen. Het carnaval raakte in opspraak nadat er vorig jaar een praalwagen met Joodse karikaturen in de parade meereed.

UNESCO noemde die Joodse karikaturen respectloos en in strijd met de geest van het immateriële erfgoed. Naar verluidt zou bekeken worden of de Aalsterse traditie wordt geschrapt van de werelderfgoedlijst. Daarop besloot D'Haese dat zelf te doen, uit protest tegen de kritiek.

"We hebben het gehad met die verwijten", aldus burgemeester D'Haese. "Wij zijn geen antisemieten of racisten. Al wie dat blijft beweren, is te kwader trouw."

Reijn noemt Aalsterse burgemeester 'antisemiet'

Reijn zou D'Haese daarom "een antisemiet" hebben genoemd. Zij en Van Houten hebben op het laatste moment geweigerd met de Aalsterse burgemeester in de uitzending te verschijnen.

Reijn is sinds drie jaar samen met de Joodse voetbalanalist Daniël de Ridder, die afgelopen weekend in een interview met NRC vertelde over de racistische spreekkoren en scheldpartijen die hij onderging in de tijd dat hij bij Ajax voetbalde.