Linda de Mol, die in 2019 de overstap maakte van RTL naar Talpa, is tevreden met haar plek op SBS en Net5. De presentatrice heeft tevens nieuwe plannen voor het nieuwe jaar, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik heb heel veel zin om het nieuwe jaar te beginnen", aldus De Mol. "Ik ben erg opgelucht dat de programma's die ik bij SBS heb gepresenteerd, zo goed gedaan hebben. Daar kneep ik 'm wel voor, ik was er best zenuwachtig over."

De Mol maakte januari 2019 bekend van RTL over te stappen naar Talpa, waar ze onder meer Ik hou van Holland en Miljoenenjacht maakte. De quizzen Weet ik veel en Oh! Wat een jaar blijven echter bij RTL, zo werd bepaald door een rechter.

"Dat zorgde best voor stress", gaat De Mol verder. "Voor februari stond ik natuurlijk weer gepland in het schema. Maar onder stress ontstaan leuke dingen. We hebben avonden lang bij elkaar gezeten voor een nieuw format."

De Mol werkt ook aan nieuwe film

Eerder werd al bekend dat de presentatrice een nieuwe quiz gaat maken, aan NU.nl laat De Mol weten dat deze de titel Deze quiz is voor jou gaat heten. "Ik kan nog niet vertellen wat het precies behelst, maar ik ben er heel positief over. Ik heb er ontzettend veel zin in om het te gaan maken en ben benieuwd of dit het goed gaat doen."

Daarnaast maakt De Mol samen met vriendin en actrice Tjitske Reidinga De K is van Karlijn, een komische dramaserie over een vrouw met borstkanker.

Ook staat er na April, May en June (vanaf 17 december in de bioscoop) weer een nieuwe film op stapel, waar De Mol eveneens nog weinig over kan zeggen. "Die moeten we nog gaan draaien, dus het zal 2021 worden voordat-ie er is. Het levert allemaal stress en werk op, maar van nieuwe projecten word ik gelukkig."