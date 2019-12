Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Akwasi.

Expeditie Robinson nadert zijn ontknoping en de spanning voor de kandidaten loopt op nu ze één stap verwijderd zijn van een plek in de halve finale. Maar eerst moeten ze nog de laatste eilandraad, waar nog eenmaal een kandidaat wordt weggestemd, zien te overleven.

Akwasi zag al aankomen dat hij bij verlies van de proef op de schopstoel zou zitten. Shary-An Nivillac ging er met de winst vandoor, maar verloor vervolgens de proef op winnaarseiland, waardoor ze wel mee kon stemmen bij de eilandraad. Nadat Fien Vermeulen en Yvette Broch, met wie Akwasi een hecht bondje vormde, de afgelopen weken al werden uitgeschakeld, was hij nu zelf aan de beurt. Voor de eilandraad probeerde hij Eva Koreman nog over te halen op Mariana Verkerk te stemmen, maar dat mocht niet meer baten.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat ging er in je hoofd om?

"Op het moment dat je eruit gestemd wordt en je afscheid neemt van iedereen, begin je te beseffen dat het over is. Ik merkte echt dat het bubbeltje waar ik in zat, werd doorgeprikt. Mijn overlevingsmechanisme was ineens klaar. Gelukkig kon ik het vrij snel loslaten. Toch ben ik nu heel benieuwd naar de proeven in de volgende aflevering en voelt het alsof ik erbij had moeten zitten. Als het een proef is die mij had gelegen, dan had ik zo in de finale kunnen staan. Uiteindelijk mocht het niet baten, maar kreeg ik gelukkig wel veel liefde op sociale media toen het avontuur voorbij was."

Wat denk je dat de reden is dat je eruit ligt?

"Het is me niet gelukt om Eva (Koreman, red.) te overtuigen om anders te stemmen. Ik zei haar dat ze haar eigen mens is buiten haar afspraken met Shary-An om, maar het feit dat we een goede klik hadden, heeft het niet kunnen veranderen. Ik denk dat Eva wist dat ze Mariana sowieso aan zou kunnen in de volgende proef en bij mij hing het ervan af wat de proef zou zijn. Ze weet dat ik bij veel proeven sterker zou zijn, dus ze heeft voor haar eigen hachje gekozen, en dat begrijp ik."

Hoe was het om vervolgens thuis te komen?

"Ik vond het contact met familie in eerste instantie heftig. Mijn vriendin zei dat ze me eerst best afstandelijk vond. Ik was heel erg verwilderd en zat echt nog in een andere modus. Het westerse leven was echt weer even wennen. Je zit zo lang in een isolement zonder al die prikkels. We moesten allebei wennen, maar gelukkig was ons dochtertje gelijk blij me te zien en wilde ze steeds kusjes geven. Na een paar dagen was ik weer gewend en ging ik meteen weer aan de slag. Ze raden je aan om de eerste twee weken na de expeditie vrij te nemen, maar dat gaat niet als je eigen baas bent."

Akwasi werd in de laatste eilandraad, de aflevering voor de halve finale, naar huis gestemd. (Foto: Martijn van Gelder)

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Mijn struikelblok is geweest dat het me niet lukte om proeven te winnen. Buiten de proeven en de eilandraad om kon ik me prima redden op het eiland. Qua bondjes zou ik het niet per se anders hebben aangepakt. Ik zou nog steeds met Fien en Yvette zijn, al had ik wel geprobeerd Mariana er eerder uit te spelen. Ik wilde dat al eerder doen, maar de rest zei dan dat ze toch geen sterke speler was."

Er komt dit seizoen veel kritiek op de bondjes en sterke spelers die eruit worden gestemd. Hoe heb jij dit zelf ervaren?

"Ik zat zelf in het meestbesproken bondje van dit jaar. Ik snap wel wat er gezegd wordt, maar Tim (Coronel, red.) zei het heel mooi: "Het is eten of gegeten worden." Als je de proeven niet wint, moet je wel meewerken in bondjes. Wat dat betreft zijn er geen regels. Zelfs in iemands tas kijken (Shary-An keek in de laatste aflevering in Akwasi's tas om te kijken hoeveel stemmen hij nog had, red.) is niet tegen de regels."

“Het is misschien lelijk gespeeld en ethisch gezien niet zo netjes, maar wat is netjes als je dertig dagen niet doucht en je tanden niet poetst?”

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Als je kijkt naar de proeven, verwacht je dat Mariana de grootste kans maakt om eruit te vliegen. Zij is eigenlijk de enige die nog geen proef heeft gewonnen. Het zou ook niet goed voor het programma zijn als ze er uiteindelijk met de winst vandoor gaat."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Hugo (Kennis, red.) is enorm scherp en maakt wat mij betreft de grootste kans. Toch moet je Eva Cleven ook niet onderschatten. Shary-An wint ook proeven, dus voor haar moet je ook uitkijken. Iedereen die er nu in zit, op Mariana na, heeft wel wat gewonnen."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Ik had vooraf geen idee wie Fien en Yvette waren, maar mijn klik met hen heeft me verrast. Ik had niet verwacht dat ik hen zo snel kon vertrouwen. Ze hadden op een gegeven moment ook voor hun eigen hachje kunnen kiezen, en dat is niet gebeurd. Zelfs niet als er geprobeerd werd te stoken in ons bondje."

Wat heb je over jezelf geleerd tijdens je deelname?

"Ik wist niet dat ik zo veel geduld kon hebben. Ik wist dat ik kalm en gebalanceerd was, maar wist niet dat ik mentaal zo stabiel was en onder druk kon presteren. Dat heeft me wel echt krachten gegeven en ervoor gezorgd dat ik meer de natuur in wil. En ik wil nu vaker op een strand wakker worden, omdat ik mijn angst voor water heb overwonnen. Ik zie mijn tijd in Expeditie Robinson eigenlijk als een Griekse tragedie. Ik leerde er zwemmen en overwon mijn angst, maar de winst binnenhalen was te mooi om waar te zijn. Het zat erin, maar ik werd uiteindelijk verslagen door de dames om me heen die mijn lot bepaalden. Een echt Grieks schouwspel. Ik vind mezelf de antiheld van dit seizoen: ik had moeten kunnen winnen, maar het lukte gewoon niet."